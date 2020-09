Hoş Geldin Bebek hizmeti çiçeği burnunda annelerin yüzünü güldürüyor

Süleymanpaşa Belediyesinin Süleymanpaşa’da doğum yapan her anneye, içinde bebeğin ilk ihtiyaçlarının bulunduğu bir paket hediye ettiği “Süleymanpaşa’ya Hoş Geldin Bebek” hizmeti takdir topluyor.

İlçede doğan istisnasız her bebeğe hediye edilen “Süleymanpaşa’ya Hoş Geldin Bebek” paketleri, ailelerine yeni bir üye katılmasının sevincini yaşayan çiçeği burnunda annelerin yüzünü güldürüyor.

Proje kapsamında her gün Süleymanpaşa ilçesinde doğum hizmeti veren hastaneler Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince ziyaret ediliyor. Bebek sahibi olma mutluluğu yaşayan ailelere “Hoş Geldin Bebek” paketi hediye ediliyor.

Her gün alınan listeler doğrultusunda, doğum yapan annelere gerek hastanede gerekse evlerinde güler yüzlü Süleymanpaşa Belediyesi personeli tarafından bebek paketleri teslim ediliyor. Paketin içinde Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in hayata gözlerini açan bebeğe mektubu, hastane çıkış takımı, yenidoğan bebek bezi, battaniye ve ıslak mendil bulunuyor.



“Sana huzurla büyüyeceğin bir süleymanpaşa sözü veriyorum”

Başkan Yüksel, mektubunda dünyaya gelen minik bebeğe şöyle sesleniyor:

“Hoş geldin dünyaya, hoş geldin ailene, hoş geldin Süleymanpaşa’ya. İlk adımlarını bu şehirde atacaksın, sahilde deniz havası alacak, burada okuyup öğreneceksin. Bazen zorluklar çıkacak karşına, sakın yılma. Topraklarımızın bereketli ayçiçekleri gibi yüzün hep güneşe baksın, hep aydınlık olsun. Rabbim seni esirgesin. Seni sevgiyle kucaklıyor, huzur içinde büyüyüp yetişeceğin bir Süleymanpaşa’nın sözünü veriyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.