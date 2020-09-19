Şarköy açıklarında karaya oturan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

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Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, su alan ve batma tehlikesi geçirip, karaya oturan teknede bulunan 3 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale´nin Gelibolu ilçesinden İstanbul´da giden ve içinde Kemal K., Erdi Seyfettin Ü. ve Erdem T.´nin bulunduğu 8.52 metre boyundaki tekne Çanakkale Boğazı´nın kuzey çıkışında henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı. Personel, su alımını durduramaması üzerine, tekneyi batmaması için kıyıya doğru yönlendirdi. Tekne, Şarköy´ün Kızılca Terzi sahiline 200 metre kala karaya oturdu.

Teknede bulunanların yardım çağrısı üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, teknede bulunan 3 kişiyi kurtardı. Teknenin de kurtarılması için çalışma başlatılacağı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Nuri ÇAĞLAR

2020-09-19 21:49:43



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