'Kuraklık, üzümde verim ve kaliteyi etkilemedi'



Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR-Nuri ÇAĞLAR/ ŞARKÖY, (Tekirdağ),(DHA)TÜRKİYE'de bağcılığın önemli merkezlerinden Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, bağ bozumu heyecanı yaşanıyor. 40 yıldır üzüm yetiştiriciliği yapan Coşkun Tekin, havaların kurak gitmesine rağmen bu yıl ürünlerin kaliteli olduğunu belirterek, "Bu sene üzüm güzel. Yağış olmamasına rağmen üzümümüz göründüğü gibi kaliteli ve pazara sunmaya gayret ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin önemli üzüm üretimi merkezlerinden olan Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bağlarda bağ bozumu sürüyor. Sabahın erken saatlerinde bağlara giren üreticiler, gün boyu üzümlerini toplayıp, sandıklara yerleştirildikten sonra sevkiyat için hazır hale getiriliyor. Gün boyunca toplanan üzümler daha sonra araçlara yüklenerek pekmez, üzüm şırası ve şarap yapımında kullanılmak üzere fabrikalara gönderiliyor.

'ÜZÜM KALİTELİ'

Şarköy ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde 40 yıldır üzüm yetiştiriciliği yapan Coşkun Tekin, sezonun kurak geçmesine rağmen üzümde kalite kaybı yaşamadıklarını söyledi. Tekin, "Bu sene üzüm güzel. Yağış olmamasına rağmen üzümümüz göründüğü gibi kaliteli ve enfes pazara sunmaya gayret ediyoruz. Köyümüzden 50 gün süre zarfında her gün yaklaşık 50 ton üzüm sevk ediyoruz. Bunlardan bazıları İstanbul´daki sebze meyve haline gönderiyoruz" diye konuştu.

Hazırlanan üzümlerin kamyonlarla önce İstanbul haline oradan da Türkiye'nin tüm il ve ilçelerine gönderildiğini ifade eden Tekin, "Orada her gün satılıyor. Biz de ertesi gün hasada devam ediyoruz. Şarköy'de kardinal üzümle başlıyor hasat. Şimdi ise alfons dediğimiz üzüm çeşidinin hasadını yapıyoruz. Son zamanlarda nesli tükenmekte olan ve İstanbul'da da çok rağbet gören çavuş dediğimiz bir üzüm var. Ayrıca Şarköy ve köylerinde şaraplık olarak yapıncak üzümü var" ifadelerini kullandı.

'TALEPLER ARTIYOR'

Eşi Coşkun Tekin ile bağlarda üzüm toplayan Jale Tekin, üzüm yetiştiriciliğinin emek isteyen zor bir iş olduğunu anlatarak, "Sabah erken kalkıp buraya geliyoruz, bununla uğraşıyoruz çocuk gibi. Çubuğunu ekmekten başlarsın gübresi, sürmesi, budaması yani sürekli içindesin. Mart ayında aşı yapıyoruz. Sonra sürmesi ve ilacı var. Yani sürekli olarak içindesin, kesime kadar. En iyi salkım iri taneli çürüksüz olan. Bu sene üzümler çok güzel, 2-3 saat içinde 100 sandık kestik. Bu yıl istek, ilgi de çok. Kurak olmasına rağmen üzümler güzel olunca talepler arttı. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR-Nuri ÇAĞLAR

2020-09-20 09:58:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.