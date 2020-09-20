Deniz tutkunu kız arkadaşına, su altında evlilik teklif etti



Murat YAYIN / MALKARA (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Tufan Tezel (29), denizi çok seven kız arkadaşı Asiye Durgun'a (28), 15 metre derinlikte evlenme teklif etti. Teklife olumlu yanıt alan Tezel, yüzüğü de yine su altında taktı.

Malkara ilçesinde bir bankada çalışan Tufan Tezel, kendisi gibi bankacı olan kız arkadaşı Asiye Durgun'a sıra dışı bir evlenme teklifi yapmaya karar verdi. Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki Enez ilçesine giden Tezel, burada kız arkadaşıyla su altına daldı. Denizin 15 metre derinliğinde 'Benimle evlenir misin?' yazılı pankart açan Tezel'in bu teklifi karşısında kız arkadaşı Asiye Durgun büyük şaşkınlık yaşadı. Tezel'in teklifini başını sallayarak kabul eden Durgun, büyük mutluluk yaşarken, genç damat adayı yüzüğü de su altında taktı.

Kız arkadaşının deniz tutkusu nedeniyle böyle bir sürpriz yaptığını söyleyen Tezel, "Kendisinin deniz tutkusu var. O nedenle böyle bir sürpriz yaptım. Düğün ile ilgili de aklımda sürpriz bir proje var. Sürpriz yapmayı seviyorum. Özel bir evlenme teklifi olsun istedim" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN

2020-09-20 11:28:50



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