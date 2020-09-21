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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evde bakım hizmeti gönülleri fethediyor

İHA

Evde bakım hizmeti gönülleri fethediyor

Süleymanpaşa Belediyesi, ev işlerini yürütmekte zorlanan 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşların ev temizliği ihtiyaçlarını özel ekiplerle gideriyor.
Gönül Belediyeciliği anlayışının gereği olarak insan odaklı hizmet üreten Süleymanpaşa Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Evde Bakım ve Temizlik İşleri birimleri ile ev işlerini düzenli bir şekilde yerine getirmekte zorlanan vatandaşların yardımına yetişiyor.

Tertemiz yaşam alanları teslim ediyorlar
Engelli vatandaşlar ile 65 yaş üzeri vatandaşların evlerini düzenli olarak ziyaret eden ekipler, evlerde ihtiyaç duyulan her türlü temizlik ve bakım hizmetini yerine getirerek vatandaşların yaşam alanlarını temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir durumda teslim ediyor ve yaşam kalitelerini yükseltmeye katkıda bulunuyorlar.
Evde bakım ve temizlik hizmeti kapsamında, mutfak ve banyo hijyeni, ev genelinde silme, süpürme, toz alma, cam silme gibi temizlik işlemleri ile ihtiyaç halinde tamirat ve boyabadana gibi ev işleri gerçekleştiriliyor.

Salgın tedbirleri kapsamında devam ediyor
Salgın öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara saç kesimi, tırnak bakımı, banyo gibi kişisel bakım hizmetlerinin de verildiği ancak korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında, hem vatandaşların hem de çalışanların korunması amacıyla bu hizmetin geçici olarak askıya alındığı, ev temizliği hizmetinin ise aksamadan devam ettiği ifade edildi.

120 haneye evde temizlik hizmeti
Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Evde Bakım ve Temizlik İşleri Birimi, her gün 5 evde, bir aylık süreçte ise 120 hanede evde temizlik hizmeti gerçekleştiriliyor. Evde bakım ve temizlik hizmeti, 15 günlük ve aylık periyotlar halinde düzenli olarak devam ediyor.

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