Tekirdağ'da yüz yüze eğitim başladı



Ruhan YALÇINŞafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın okullarda yüz yüze eğitime geçmesinin ardından Tekirdağ'da ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dersbaşı yaptı.

Tekirdağ'da yüz yüze eğitime başlayan anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, sabahın erken saatlerinde aileleri tarafından okula getirildi. Okul girişinde yöneticiler ve öğretmenleri tarafından karşılanan öğrenciler, maskeli ve sosyal mesafeye uygun olarak, ellerine dezenfektan sıkılarak sınıflara alındı. Veliler ise okul bahçesine alınmadı.

Marmara Ereğlisi ilçesinde de sabah saatlerinde velilerince okula getirilen öğrenciler, öğretmen ve okul idarecileri tarafından karşılandı. Sosyal mesafe kuralları ve maske konusunda uyarılan öğrenciler, daha sonra sınıflara alındı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN-Şafak TAŞOYAR

2020-09-21 12:12:10



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