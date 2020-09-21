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Okullar açıldı, bozalar Ergene Belediyesi’nden Ergene Belediyesi sözünü tuttu, öğrencilere boza dağıttı Okula başlayan öğrencilere boza dağıtıldı

İHA

Okullar açıldı, bozalar Ergene Belediyesi’nden Ergene Belediyesi sözünü tuttu, öğrencilere boza dağıttı Okula başlayan öğrencilere boza dağıtıldı

Pandemi dönemi nedeniyle okula ara veren öğrencilerin okula ilk geleceği gün çocuklara meşhur Velimeşe bozası ikram edeceğini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene’deki okulları dolaşarak ders başı yapan 1. sınıf öğrencilerine boza ikram etti.
Korona virüsün ülkede görülmeye başlandığı ilk dönemde geçtiğimiz Mart ayında okulların tatil edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açıldığı ilk gün öğrencilere 40 dakikalık teneffüs molası verileceğini duyurmuştu. Bu duyuru sonrası, uzun teneffüste Ergene’deki çocuklara meşhur Velimeşe bozası ikram edeceğini kaydeden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçenin çeşitli mahallelerindeki okullara giderek öğrencilere boza ikramında bulundu.
Bugün okulun ilk ders günü ve ilk ders zili olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Pandemi dönemi nedeniyle istediğimiz gibi değil ancak inşallah pandemiyi el birliği ile atlatacağız. Ülkemiz ve eğitim camiamızın refaha kavuşmasını temenni ediyorum. Okulların ve okul bahçelerinin cıvıl cıvıl çocuk seslerinin yankılandığı günleri yaşamayı diliyorum. İnşallah buna da kısa sürede erişeceğimizi düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın pandemi döneminde başlattığı bir kampanya vardı. O kampanya ile ilgili olarak ben de sosyal medyada bir paylaşım yapmıştım. Her yöre değişik ürünleri ile destek veriyor. Bizim de Ergene olarak bozamız var. Boza bölgemizin meşhur ve milli içeceğidir. Un, su ve şekerden katkısız olarak yapılır. Besin değeri yüksek olan protein deposu bir ürün. O yüzden biz de Milli Eğitim Bakanlığının kampanyasına bozamızla destek olduk. Milli Eğitim Bakanlığının projesine Tekirdağ bölgesinden bir tek biz destek olduk. Kampanyaya bugün bozamızla destek verdik. 2020 2021 eğitimöğretim yılının ülkemize, ilimize, ilçemize, eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
"Pandemi Türkiye’nin gerçeği, dünyanın gerçeği" diyen Başkan Yüksel, “Vatandaşlarımız da bizler de pandemi ile yatıp pandemi ile kalkıyoruz. Önemli olan hijyen şartlarını oluşturmak. Okullarımızda bunu sağlayacağız. Ne gerekiyorsa biz de Ergene Belediyesi olarak Milli Eğitim Bakanlığına her türlü desteği, her türlü katkıyı vermeye hazırız. Biz okullarımıza her zaman destek veriyoruz. Okullarımızın eksiklerini Ergene Belediyesi olarak tamamlamaya hazırız. Bu okul şehidimizin ismini taşıyor. İç düzenlemesine Velimeşe Belediyesi olarak katkı vermiştik. Yine talep olması durumunda bölgemizde gereken bakımı, onarımı yapmaya hazırız. Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgisi dahilinde Ergene Kaymakamlığının bilgisi ve onayı dahilinde biz gerekeni yaparız. Okullar bizim okulumuz, öğrenciler bizim öğrencilerimiz. Geçmişte olduğu gibi okullarımıza, eğitime destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Başkan Yüksel, Ergene’deki okullarda öğrenciler için özel olarak hazırlanan bozalardan tüm öğrenci, öğretmen ve velilere tek tek ikram etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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