Hırsızlık şebekesi suçüstü yakalandı

Tekirdağ’da motosiklet çalan zanlılar polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Saray ilçesinde 5 kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenen asayiş ekipleri, şahıslara dur ikazı yaptı. Polis ekiplerinin dur ikazına uymayan şüphelilerin dördü geldikleri otomobile binerek kaçmaya başladı. Kaçmak için otomobile binemeyen şüphelilerden M.A. polis ekiplerince yakalanırken, diğer şüpheliler ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda kaçan zanlıların aracı Çorlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı. Otomobilin kaza yapması sonucu Ö.E, E.E, A.B, Ü.Y. isimli dört şüpheli yakalanarak Saray ilçesine getirildi. Emniyetteki sorgularında 3 tane motosiklet çaldıkları tespit edilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Zanlılar Saray Adliyesine çıkarılırken zanlıların yakınları görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı. Araya giren polis ekipleri ile de zanlı yakınları arasında arbede yaşanırken, şüpheli yakınları yaşanan arbedenin ardından basın mensuplarının şikayetçi olmaması üzerine adliyeden uzaklaştırıldı.

Birçok hırsızlık ve uyuşturucu suçundan kaydı olan Ö.E, E.E ,A.B, Ü.Y, M.A. isimli 5 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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