Tekirdağ'da gıda kontrol görevlisi kursu başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da gıda kontrol görevlisi kursu başladı

İHA

Tekirdağ'da gıda kontrol görevlisi kursu başladı

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 21 25 Eylül 2020 tarihlerinde “Gıda Kontrol Görevlisi Kursu” düzenleniyor. Gıda Kontrol Görevlisi Kursu Sağlık Bakanlığının yayınladığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin 57. Maddesinin Kurum İçi Düşük Katılımlı Toplantılarda Alınması Gereken Önlemler kapsamında yapılıyor.
Tekirdağ İl Tarım Orman Müdürlüğünce başlatılan “Gıda Kontrol Görevlisi Kursu” başlarken, kurs başlangıcında Tekirdağ İl Tarım Orman Müdürü Oktay Öcal. kurs ile ilgili yaptığı konuşmasında, "Gıda kontrolü tüketicinin sağlık açısından ve ekonomik bakımdan korunmasını amaçlayan bir kamu görevidir. Gıda güvenliğinin sağlanması, gıdaların tüketici sağlığını olumsuz etkileyecek özellikte olmaması ile mümkün olup tüketicinin sağlığı açısından gıda güvenliğinin sağlanması en önemli kıstastır. Gıda güvenliği anlayışı 'Çiftlikten çatala' prensibinin üzerine yerleştirilmiştir. Bu kapsamda birincil üretimden, insan gıdası olacak hayvanların beslenmesinde kullanılan yem dâhil olmak üzere, tüketicinin sofrasına kadar yer alan her faaliyet için güvenlik önlemleri titizlikle alınmalıdır. Bakanlığımızın Gıdanı koru kampanyası kapsamında Müdürlüğümüzce gerekli çalışmalar başlatılmış olup, siz gıda kontrol görevlilerine gıda kayıpları ve israfı konusunda toplumun bilinçlendirilmesinde büyük yükümlülük düşmektedir.Türkiye’de gıda sektörü genel anlamda dinamik bir yapıda olup, bölgesel farklılıklar göstermektedir. Covid19 Pandemisi nedeniyle ülkemizde şekillenen olumsuzluklardan tek bir sektör kapasitesini arttırarak hızlı bir şekilde üretime devam ediyor: O da gıda sektörüdür. Ülke çapında sürdürülebilir bir gıda güvenliği sisteminin kurulması ancak her sorunun üzerine giderek ve sorunu kaynağında çözerek mümkündür. Kursumuza katılan kursiyerlerimizin gıda güvenliği konusunda bu hassasiyet ve titizlikle görevlerini icra edeceklerine inanıyor ve başarılar diliyorum" dedi.
İl Müdürlüğü toplantı salonunda başlayan eğitime Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü, İlçe Müdürlüklerimizden ve Tekirdağ Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünden; Gıda Mühendisi,  Ziraat Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi ve Veteriner Hekim olmak üzere toplam 20 teknik personel katıldı.
Eğitimde. İl Müdürlüğü personelince 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ilgili yönetmelikler ve Tebliğler, Prosedürler ve diğer ilgili mevzuat düzenlemeleri, Temel HACCP ve ön gereksinimler, Temel HACCP prensipleri ve tetkik, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi anlatılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

O uygulamayı ilk Vali Yıldırım yükledi
YEREL HABERLER O uygulamayı ilk Vali Yıldırım yükledi
Okul servislerine salgın denetimi
YEREL HABERLER Okul servislerine salgın denetimi
Koronavirüs vakaları arttı, kışı da yazlıklarında geçirecekler
YEREL HABERLER Koronavirüs vakaları arttı, kışı da yazlıklarında ...
Hırsızlık şebekesi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şebekesi suçüstü yakalandı
Çorlu TSO tarafından Çorlu Devlet Hastanesine Covid - 19 PCR test cihazı alındı
YEREL HABERLER Çorlu TSO tarafından Çorlu Devlet Hastanesine Covid - ...
Polis çatı arasına gizlenen uyuşturucuyu buldu
YEREL HABERLER Polis çatı arasına gizlenen uyuşturucuyu buldu
Eğitimde yeni normalde öğrenciler ders başı yaptı
YEREL HABERLER Eğitimde yeni normalde öğrenciler ders başı yaptı
Okullar açıldı, bozalar Ergene Belediyesi’nden Ergene Belediyesi sözünü tuttu, öğrencilere boza dağıttı Okula başlayan öğrencilere boza dağıtıldı
YEREL HABERLER Okullar açıldı, bozalar Ergene Belediyesi’nden Ergene ...
Yaşlı adam ağaçtan düşüp yaralandı
YEREL HABERLER Yaşlı adam ağaçtan düşüp yaralandı
Tekirdağ’da tekstil fabrikasında patlama
YEREL HABERLER Tekirdağ’da tekstil fabrikasında patlama
Tekirdağ'da yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da yüz yüze eğitim başladı
Saray ve Kapaklı’da içme suyu çözüme kavuşuyor
YEREL HABERLER Saray ve Kapaklı’da içme suyu çözüme kavuşuyor
Evde bakım hizmeti gönülleri fethediyor
YEREL HABERLER Evde bakım hizmeti gönülleri fethediyor
Korona denetimlerinde 5 pazarcıya ceza
YEREL HABERLER Korona denetimlerinde 5 pazarcıya ceza
Mera ıslah çalışmaları
YEREL HABERLER Mera ıslah çalışmaları
Genç çobanın yardımına jandarma ağabeyleri koştu
YEREL HABERLER Genç çobanın yardımına jandarma ağabeyleri koştu
Deniz tutkunu kız arkadaşına, su altında evlilik teklif etti
YEREL HABERLER Deniz tutkunu kız arkadaşına, su altında evlilik ...
'Kuraklık, üzümde verim ve kaliteyi etkilemedi'
YEREL HABERLER 'Kuraklık, üzümde verim ve kaliteyi etkilemedi'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X