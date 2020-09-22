Tekirdağ'a dev yatırım

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşu, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon idaresi (TESKİ), Kumbağ, Barbaros ve Naip Mahallelerinin atıksu arıtma sorununu çözüyor.

Tekirdağ'ın turizm potansiyeli yüksek bölgelerinden biri olan ve yaz aylarında nüfusu büyük bir artış gösteren Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ ile Barbaros mahallelerinin bölgesel olarak artan ve hızla gelişen yerlerin mevcut atıksu arıtma tesisi ihtiyacının karşılanması için "Kumbağ Tm2 Altınova Tm12 Arası Terfi Hattı" projesi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşu TESKİ tarafından hazırlanarak İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne onaylatıldı ve inşaatı için İller Bankası'ndan kredi finansmanı sağlandı.



Kumbağ ve Barbaros'un Atık Suları Süleymanpaşa Batı Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisine Ulaştırılacak

Bahse konu bu proje ile Kumbağ mahallesinde yer alan mevcut TM2 terfi merkezi ile Altınova mahallesi TM12 terfi merkezi arasında 1 adet ek terfi merkezi ile yaklaşık 8 bin 500 metre ø 630 mm HDPE atıksu terfi hattı olarak yapılacak. Bu proje sayesinde Altınova Terfi merkezine gelen atıksuyun Süleymanpaşa ilçe merkezinde yer alan Batı Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisine ulaştırılması hedefleniyor.



İller Bankası'nda Proje onaylatıldı ve Kredi Finansmanı da sağlandı

Yaz aylarında büyük bir artış gösteren nüfusun ihtiyacını karşılamak ve atıksuların arıtılarak deşarjının sağlanması için önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Projemiz hazır, İller Bankası'ndan onayı aldık ve kredi finansmanını da sağladık. "Kumbağ Tm2 Altınova Tm12 Arası Terfi Hattı" projesinin Ekim Ayında ihalesini gerçekleştirerek inşaat çalışmalarına başlayacağız. Projemiz tamamlandığında Kumbağ ve Barbaros mahallelerinin atıksuları ile uzun yıllardan bu yana Kumbağ Deresi'ne akan Naip Köyü kanalizasyonu, Batı Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisine ulaştırılarak Bakanlık kriterlerine göre arıtılacak ve deşarjı sağlanacaktır. Bu mahallelerimizde uygulamaya koyduğumuz temiz çevre programımız 2021 yaz sezonuna kadar tamamlanacak. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

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