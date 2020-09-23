Tekirdağ'da, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinliği



Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak yürüyüş ve bisiklet turu düzenlendi. Yürüyüşün ardından sporcular karate, judo ve yüzme gösterileri yaptı.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik etmek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından bu yana kutlanan 'Avrupa Hareketlilik Haftası', Süleymanpaşa´da bisiklet ve yürüyüş etkinliğiyle başladı. Tekirdağ Yelken Kulübü önünde başlayan maske ve sosyal mesafeli yürüyüş ve bisiklet turu, Rumeli iskelesine kadar sürdü. Rumeli İskelesi'nde son bulan yürüyüşün ardından sporcular karate, judo ve yüzme gösterilerinde bulundu. Etkinliklere Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, sporcular ve vatandaşlar katıldı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-09-23 13:00:46



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