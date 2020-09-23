Malkara’da ev yangını

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde alev alev yanan bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Izgar Mahallesi’nde Hüseyin Mergü’ye ait tek katlı evde iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Evin tamamını saran alevler, vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası kerpiç ev kullanılamaz hale geldi.

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