Ergene Belediyesi’nden Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri

Her yıl 1622 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Ergene Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak bisiklet turu düzenlendi. Ardından da Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda voleybol, basketbol ve masa tenisi etkinlikleri yapıldı.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamındaki etkinliklere Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, belediye başkan yardımcıları Ayça Çevikelli, Yüksel Baydarlı ve Mehmet Cebeci, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldılar.

Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda bir süre voleybol oynayan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel daha sonra Velimeşe Mahallesi Muhtarı Mehmet Erkul ile masa tenisi ve langırt oynadı.

Her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilen ve bu ‘Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik’ sloganıyla yapılan etkinlikler ile sağlıklı yaşamın ve sürdürülebilir hareketlilik biçimlerinin desteklenmesi hedeflendi.

Başkan Yüksel, Ergene Belediyesi olarak Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine katıldıklarını belirterek, katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.