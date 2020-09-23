Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göksu Sokak’tan Gazi Osmanpaşa Caddesi’ne bağlanan Onur Ç. yönetimindeki 34 J 6396 plakalı Hyundai marka otomobil, karşı kaldırıma geçmeye çalışan Necati B.’ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen Necati B. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Necati B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma işlemleri başlatıldı.

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