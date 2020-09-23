Yürüdüler, yüzdüler ve karate yaptılar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 2330 Eylül Avrupa Spor Haftası sebebiyle yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş sonrasında yüzme, karate ve tekvando gösterisi yapıldı.

Tekirdağ’da her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini artırmak amacıyla 2330 Eylül Avrupa Spor Haftası sebebiyle Tekirdağ Yelken Kulübü’nden Rumeli İskelesine kadar yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 1 kilometre süren yürüyüşe Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sporcular tarafından karate ve tekvando gösterisi yapıldı. Ardından yelken sporcuları, Vali Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından selamlandı.

Programda daha sonra açık deniz 200 metre bayan yüzme yarışları ve 200 metre erkek yüzme yarışları gerçekleştirildi. Program, yüzme yarışmasında dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

Programa Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ve sporcular katıldı.

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