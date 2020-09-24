Çerkezköy Endüstriyel Fuarı sanal platforma taşındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı sanal platforma taşındı

İHA

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı sanal platforma taşındı

68 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak Çerkezköy Endüstriyel Fuarı (ÇEF) korona virüs salgını nedeniyle bu yıl sanal platformda yapılacak. Trakya Kalkınma Ajansı ve Çerkezköy TSO tarafından düzenlenen fuara bu yıl da yoğun bir katılım olması bekleniyor.
Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, Trakya Bölgesinde bir ilk olarak 2017 yılında 40 katılımcı firma ile düzenlendi. Fuar, bölgede gerçekleştirilen ilk endüstriyel fuar olma özelliğini taşımakta. Düzenlenen fuarda metal, makine, alüminyum, elektrik, elektronik, plastik ve ambalaj gibi sektörlerde üretim yapan firmalar yer aldı. Fuar organizasyonu sonrası hem katılımcı firmalardan hem de Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olan diğer firmalardan alınan olumlu geri dönüşler neticesinde bölgenin böyle bir organizasyona büyük bir ihtiyaç duyduğu gözlemlendi. Geçen sene 100’den fazla katılımcı ile 8 bin metrekareyi geçen bir alanda gerçekleştirilen fuar, bu yıl tüm dünyanın sağlık problemi haline gelen korona virüs nedeni ile online platformda gerçekleştirilecek.

"Fuarın bu yıl sanal platformda düzenlenmesine karar verdik"
Fuarla ilgili açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin şunları söyledi:
“2019 yılı Kasım ayından beri dünyayı oldukça derinden etkileyen korona virüs salgını ülkemizi ve Trakya’yı da etkiledi. Yaklaşık 2 ay kadar birçok üretim tesisi üretimine ara verirken ülke ekonomisi de bir miktar küçülme yaşadı. Böylesine olağanüstü dönemlerde sistemlerini kurup, onu iyi yöneten ülkeler ayakta kalır ve daha az darbe alır. Biz de çok şükür süreci başarı ile yöneten ülkelerin arasında yer aldık. Bundan sanayimiz de, turizmimiz de, üretim yapan tüm sektörlerimiz de kazançlı çıktı. Hayat devam ederken Çerkezköy Endüstriyel Fuarı gibi bir organizasyonun kapılarını kapatmayı düşünemezdik. Bunun için Çerkezköy TSO ile bir araya geldik, istişare ettik ve fuarın bu yıl sanal platformda düzenlenmesine karar verdik. Sanal fuar çözümleri, bu olumsuz ekonomik koşullarda avantaja dönüştürülebilir bir seçenek olarak değerlendirilmeli. Günümüzde şirketler data için milyonlarca lira para ödüyor. Sanal fuarlarda bu dataların 10 katı elde ediliyor. Dolayısı ile fiziki fuarların ayakta kalması ve pazarını genişletmesi için daha çok dijitalleşmesi gerekiyor. Bu sayede şirketler fiziki fuarlara oranla ticaret hacimlerini 23 katına daha çıkarabilirler. Biz de ÇEF’in sanal platforma taşınarak bu avantajlardan daha fazla yararlanacağını düşünüyoruz.”

Fuarın tarihçesi
Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, Trakya Bölgesinde gerçekleştirilen ilk endüstriyel fuar olma özelliğini taşıyor. Fuar, ilk kez, 2017 yılında metal, makine, alüminyum, elektrik, elektronik, plastik ve ambalaj gibi sektörlerde üretim yapan 40 katılımcı firma ile düzenlendi. 2018’de ikincisi gerçekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı ile bölgede bulunan küçük ve ortak ölçekli KOBİ’lerin, büyük ölçekli firmalar ile iş birliği içerisinde olmaları ve büyük firmaların bölgede bulunan yan sanayi sektörlerini tanımaları, böylelikle bölgesel tedarik zincirinin oluşması amaçlandı.
1012 Ekim 2018 tarihinde, Çerkezköy Kapalı Pazar Yerinde düzenlenen fuara metal, makine, alüminyum, elektrik elektronik, plastik, ambalaj üzerine üretim yapan 43 firma katıldı. Yaklaşık 2.000 m2’lik alanda gerçekleşen fuar, 5 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. 2528 Eylül 2019 tarihleri arasında Çerkezköy Kapalı Pazar Yerinde üçüncüsü düzenlenen fuar prestijli bir yenilikle kapılarını araladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Yurtiçi Fuar Takvimi’nde yer alan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yenilikle adını ulusal arenada en çok tercih edilen fuarların arasına yazdırmış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Limanın girişi çakıl taşlarıyla doldu, tekneleri çıkaramıyorlar
YEREL HABERLER Limanın girişi çakıl taşlarıyla doldu, tekneleri ...
Yürüdüler, yüzdüler ve karate yaptılar
YEREL HABERLER Yürüdüler, yüzdüler ve karate yaptılar
Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Malkara'da çıkan anız yangınında 700 dönüm arazi zarar gördü
YEREL HABERLER Malkara'da çıkan anız yangınında 700 dönüm arazi ...
Ergene Belediyesi’nden Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Ergene Belediyesi’nden Avrupa Hareketlilik Haftası ...
Malkara’da ev yangını
YEREL HABERLER Malkara’da ev yangını
Tekirdağ'da, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinliği
YEREL HABERLER Tekirdağ'da, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinliği
Tarladayken dumanı merak edip arkadaşını aradı, evinin yandığını öğrendi
YEREL HABERLER Tarladayken dumanı merak edip arkadaşını aradı, ...
Çarpmamak için motosikleti yatırınca metrelerce sürüklendi Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Çarpmamak için motosikleti yatırınca metrelerce ...
Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı
Ayçiçeği hırsızlarını lastik izi yakalattı Traktör kaçırılarak, 6 ton ayçiçeği çalınmıştı: 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Ayçiçeği hırsızlarını lastik izi yakalattı Traktör ...
Rumeli İskelesi ziyaretçi akınına uğruyor
YEREL HABERLER Rumeli İskelesi ziyaretçi akınına uğruyor
Zehir tacirleri çocukları kullanıyor Zehir tacirleri uyuşturucuyu çocuklara sattırıyor
YEREL HABERLER Zehir tacirleri çocukları kullanıyor Zehir tacirleri ...
Çorlu'da polis zehir tacirinin zulasını buldu
YEREL HABERLER Çorlu'da polis zehir tacirinin zulasını buldu
Tekirdağ'a dev yatırım
YEREL HABERLER Tekirdağ'a dev yatırım
İnşaatta 5 metre yüksekten düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER İnşaatta 5 metre yüksekten düşen işçi yaralandı
‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinlikleri
YEREL HABERLER ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinlikleri
Tekirdağ'da 751 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 751 litre sahte içki ele geçirildi
İnşaatta 5 metreden düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER İnşaatta 5 metreden düşen işçi yaralandı
Eve kaçak içki baskını: 751 litre ele geçirildi
YEREL HABERLER Eve kaçak içki baskını: 751 litre ele geçirildi
Polis uyuşturucuda hedef şaşırtmadı: 2 ilçede 3 gözaltı
YEREL HABERLER Polis uyuşturucuda hedef şaşırtmadı: 2 ilçede 3 ...
Sultan Selim’in vefatının 500’üncü yıl dönümü “Bölünmeler ve parçalanmalara karşıydı” Amacı Müslümanları tek çatı altında toplamaktı
YEREL HABERLER Sultan Selim’in vefatının 500’üncü yıl ...
Tekirdağ'da gıda kontrol görevlisi kursu başladı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da gıda kontrol görevlisi kursu başladı
O uygulamayı ilk Vali Yıldırım yükledi
YEREL HABERLER O uygulamayı ilk Vali Yıldırım yükledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X