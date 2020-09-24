Komşusuyla tartışırken düşüp yaralandı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde komşusuyla tartışan bir kadın, basamaklardan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Avcı Sokak’ta iki komşu kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. S.M. ile tartıştığı esnada fenalaşan N.C. basamaklardan düşerek başından yaralandı. Yaralı kadın, polis tarafından çağrılan ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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