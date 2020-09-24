Çiftlikteki samanlıkta uyuşturucu ele geçirildi

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen operasyonda samanlıkta torbalar içinde gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Yulaflı Mahallesi'nde meralık alandaki bir çiftlikten uyuşturucu nakledileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Sabah saatlerinde yapılan baskında çiftlikte arama yapan ekipler, samanta torbalar içinde gizlenmiş 1 kilo 540 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili S.S.Ç., F.T. ve M.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada da 2 fişek halinde 2,4 gram metamfetamin, 5 poşet içinde 100.1 gram sentetik kannabinoid, 36 fişek 28,1 gram sentetik kannabinoid maddesi, 10 uyuşturucu hap, 7 kullanılmış cam uyuşturucu içme düzenekleri, 1 fişek 3,1 gram eroin, ağzı kilitli poşet içinde 1 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-09-24 13:44:17



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