Tekirdağ açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem



TEKİRDAĞ,(DHA)-TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında saat 16.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, saat 16.38'de Marmara Denizi'nin, Tekiradağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine 18.87 kilometre mesafede meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre 4.2 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ ve sahil kesimindeki ilçeler ve İstanbul'da da hissedildi. 6.83 kilometre derinlikteki sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kendilerine kapalı alanlardan dışarıya atarken, ilk belirlemelere göre deprem herhangi bir hasara neden olmadı.FOTOĞRAF

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ DHA

2020-09-24 17:00:47



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