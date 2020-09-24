Tekirdağ’da korkutan deprem

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da korkutan deprem

İHA

Tekirdağ’da korkutan deprem

Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken, deprem,Tekirdağ başta olmak birçok çevre illerden de hissedildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında saat 16.38'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen Tekirdağ başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
AFAD'dan tarafından yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nde meydana gelen, Tekirdağ ve İstanbul'da hissedilen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise, "Afet anında internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını ya da SMS göndermeyi tercih edin" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Tekirdağ açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Yamaç paraşütünde bağlama çalıp, Neşet Ertaş türküsü söyledi
YEREL HABERLER Yamaç paraşütünde bağlama çalıp, Neşet Ertaş türküsü ...
Çiftlikteki samanlıkta uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Çiftlikteki samanlıkta uyuşturucu ele geçirildi
Tekirdağ’da çiftliğe uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da çiftliğe uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Tekirdağ’da dalgalara kapılan erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Tekirdağ’da dalgalara kapılan erkek cesedi bulundu
Tekirdağ sahilinde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Tekirdağ sahilinde erkek cesedi bulundu
Çorlu’da hobi bahçelerine kayıtlar için son gün 31 Ekim
YEREL HABERLER Çorlu’da hobi bahçelerine kayıtlar için son gün 31 ...
Kaymakam Taşçı’dan duyarlı sanayicilere teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Kaymakam Taşçı’dan duyarlı sanayicilere teşekkür ...
Ergene Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Ergene Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor
Komşusuyla tartışırken düşüp yaralandı
YEREL HABERLER Komşusuyla tartışırken düşüp yaralandı
Ergene Velimeşespor, Ankara deplasmanında galibiyet arayacak
YEREL HABERLER Ergene Velimeşespor, Ankara deplasmanında galibiyet ...
Limanın girişi çakıl taşlarıyla doldu, tekneleri çıkaramıyorlar/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Limanın girişi çakıl taşlarıyla doldu, tekneleri ...
Limanın girişi çakıl taşlarıyla doldu, tekneleri çıkaramıyorlar/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Limanın girişi çakıl taşlarıyla doldu, tekneleri ...
Kadı Arapzade Çeşmesi yenilendi 171 yıllık çeşme çevre düzenlemesi ile ihya oldu
YEREL HABERLER Kadı Arapzade Çeşmesi yenilendi 171 yıllık çeşme ...
Çerkezköy Endüstriyel Fuarı sanal platforma taşındı
YEREL HABERLER Çerkezköy Endüstriyel Fuarı sanal platforma taşındı
Limanın girişi çakıl taşlarıyla doldu, tekneleri çıkaramıyorlar
YEREL HABERLER Limanın girişi çakıl taşlarıyla doldu, tekneleri ...
Yürüdüler, yüzdüler ve karate yaptılar
YEREL HABERLER Yürüdüler, yüzdüler ve karate yaptılar
Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Malkara'da çıkan anız yangınında 700 dönüm arazi zarar gördü
YEREL HABERLER Malkara'da çıkan anız yangınında 700 dönüm arazi ...
Ergene Belediyesi’nden Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Ergene Belediyesi’nden Avrupa Hareketlilik Haftası ...
Malkara’da ev yangını
YEREL HABERLER Malkara’da ev yangını
Tekirdağ'da, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinliği
YEREL HABERLER Tekirdağ'da, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinliği
Tarladayken dumanı merak edip arkadaşını aradı, evinin yandığını öğrendi
YEREL HABERLER Tarladayken dumanı merak edip arkadaşını aradı, ...
Çarpmamak için motosikleti yatırınca metrelerce sürüklendi Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Çarpmamak için motosikleti yatırınca metrelerce ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X