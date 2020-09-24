Paraşütle saz çalıp Neşet Ertaş’ı andı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde polis memuru, gittiği Muğla’da paraşütle gökyüzünde saz çalarak, Neşet Ertaş’ı andı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Yunus Koşar isimli polis memuru, Muğla’nın Fethiye İlçesinde Yamaç Paraşütü Pilotu Sergin İngilok kontrolünde paraşüte binerek gökyüzünde saz çaldı. Neşet Ertaş hayranı Yunus Koşar, yüzlerce metre gökyüzünde çaldığı sazın eşliğinde Ertaş’ın şarkılarını söylemeyi de ihmal etmedi.
Ölümünün 8. yılı devriyesinde Neşet Ertaş’ı anan Koşar, aynı zamanda hobi olarak saz çalıp türkü söylüyor.
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