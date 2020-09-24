Ağaçlık alanda korkutan yangın

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tutuşturulan ayçiçeği saplarından sıçrayan kıvılcım ağaçlık alanı küle çevirdi.

Ahmetpaşa Mahallesi Bağlar mevkiinde bir tarlada ayçiçeği sapları tutuşturuldu. Sıçrayan kıvılcım ağaçlık alanda yangına neden oldu. Bölgeye sevk edilen Orman İtfaiyesi ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Çıkan yangın sonucu ağaçlık alan küle döndü.

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