Köylü kadınlar, asırlık tezgahlarda, unutulan el emeği ürünleri dokuyor



Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR-Volkan KURU/SARAY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesi Küçükyoncalı Mahallesi'nde açılan 'Yöresel kilim dokuma kursu'na katılan kadınlar, asırlık tezgahlarda unutulmaya yüz tutan, kilim, çanta, heybe, namazlık dokuyarak, geçmişi canlandırıp, ailelerine ekonomik katkı sağlıyor.

Saray ilçesine bağlı kırsal Küçükyoncalı Mahallesi'nde belediye tarafından kurulan kültür evinde, mahallede yaşayan kadınlara, 'Yöresel kilim dokuma kursu' verildi. Kursa katılan 20 kadın, asırlık tezgahlarda unutulmaya yüz tutan, kilim, çanta, heybe, namazlık, yolluk gibi el emeği ürünleri dokuyarak ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

'NİNELERİMİZİN SANDIĞINDAN ÇIKANLARI DİKİYORUZ'

Asırlık tezgahlarda ikişer kişi çalıştıklarını ve ürettikleri el emeklerini internet üzerinden satmaya çalıştıklarını belirten kadınlardan Kaniye Oktay, daha fazla kişiye ulaşmak istediklerini söyledi. Geçmişte kalan ürünleri yeniden canlandırdıklarını ifade eden Oktay, "Çanta, yolluk, heybe, namazlık gibi eskiye dayanan örnekleri üretiyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş annelerimizin, ninelerimizin sandıktan çıkardığımız örneklere bakarak, eskiyi yaşatmak adına böyle bir kültür evi açmaya karar verdik hep beraber. Güzel bir ortam oluşturduk. Diktiklerimizi internet üzerinden satmaya çalışıyoruz. Buraya gelen meraklıları oluyor. Meraklısı olanlar bize internetten yazıyorlar, oradan gönderiyoruz. Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elde ettiğimiz gelirleri ablalarımız paylaştırıyorlar" diye konuştu.

`KISA SÜREDE BÜYÜK İŞLER YAPTIK´

Dokuma işini severek yaptığını söyleyen Zekiye Dere, "Bu kültürü öldürmemeye çalıştık, yaşasın, değerlensin. 3-5 kişi ile iki tezgahla başladık, sonra çoğaldık. Ben, 3 yıldır buradayım. Hocalarımız bu işi bize öğretti. Baktık ki bu iş, artık ruhumuzda mı varmış, sonra desenlerimizi çizmeye başladık. Dokumayı öğrendik daha modernize ettik. Biz bunu, küçük çantalar, kilimler, heybeler şeklinde herkesin isteğine göre yapmaya çalışıyoruz" dedi.

'TURİZM BÖLGESİNE AÇILMAK İSTİYORUZ'

Dokudukları ürünlerin meraklılarının olduğunu ifade eden Dere, turizm bölgelerine açılarak, ürünleri burada da görücüye çıkarmak istediklerini dile getirdi. Dere, "Eskiden kilimler, giysiler olurdu. Şimdi biz bunu, daha küçük yaptık. Daha küçük kullanılabilir çantalar yaptık. Astarlı, fermuarlı, omuza asılır, elde tutulur çantalar haline getirdik. Daha da çok şey var kafamızda ancak pandemiden dolayı kısıtlandık. Daha çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Biz, istiyoruz ki bu, meraklısına ulaşsın. Amacımız daha büyük şehirlere, Antalya'ya, turistin bol olduğu yerlere, İzmir veya İstanbul gibi, kapalı çarşı gibi yerlerde ilgilenenlere duyurmak istiyoruz. Buradan birçok kişi evine ekmek götürüyor. Birçok arkadaşımız çocuk okutuyor. Çok fazla olmasa da ürünlerimiz ilgi görüyor pazarını bulamasak da meraklısı alıyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Saray Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR-Volkan KURU

2020-09-26 08:40:08



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