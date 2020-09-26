Kolonun altında kalmamak için 6 metre yükseklikteki iskeleden atladı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yol inşaatında çalışan bir işçi, üzerine gelen kolonun altında kalmamak için iskelenin 6 metre yükseklikteki bölümünden aşağı atlaması sonucu yaralandı.

Olay, Balabancık Çimendere mevki'indeki yol inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, yapımına devam edilen yol inşaatında çalışan işçi A.T. (23), üzerine doğru gelen kolonun altında kalmamak gerekçesiyle panikleyerek, iskeledeki 6 metre yükseklikten aşağıya atladı.

’5/10’ diye tabir edilen kerestelerin üzerine düşmesi sonucu yaralanan A.T. olay yerine çağrılan ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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