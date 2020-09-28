Malkara’da okullarda çalışacak 35 personel kurayla belirlendi

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 20202021 eğitim öğretim yılında Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında görevlendirilmek üzere geçici temizlik görevlisi alımı için kura çekimi yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesindeki çekilişe Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, görevliler ile iş başvurusunda bulunan vatandaşlar katıldı. Yetkililer huzurunda gerçekleştirilen kura ile işe alınacak 35 geçici işçi belirlendi. Yapılan açıklamada, “Geçici işçiler 20202021 eğitimöğretim yılında Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek okullarda istihdam edilecektir” denildi.

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