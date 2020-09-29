Futbol maçları için polisten güvenliklere eğitim

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 3. Lig'de mücadele eden Tekirdağspor Futbol Takımı'nın ev sahibi olarak oynayacağı maçlarda görev alacak 20 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2020/2021 futbol sezonunda, Misli.com 3. Ligde mücadele edecek Tekirdağspor'un ev sahibi olarak oynayacağı maçlarda görev alacak 20 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi. Eğitim için polis ekipleri ve özel güvenlik görevlileri Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda bir araya geldi. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından “Özel GüvenlikGenel Kolluk İlişkisi ve Özel Güvenliğin Yetkileri, Spor Güvenliği ve Mevzuatı, Kitle Psikolojisi, Grup Dinamiği ve Öfke Kontrolü, Toplumsal Olaylarda Teknik, Taktik ve Düzenler, Güvenlik Sistem ve Cihazları ile Üst Arama” konularında Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu'nca belirlenen korona virüs tedbirleri doğrultusunda teorik ve uygulamalı eğitimler aktarıldı. Eğitime katılan özel güvenlik görevlilerine “Spor Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesi” verildi.

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