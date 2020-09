Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kazaya karışan her iki araç hurdaya dönüştü.

Kaza, Muratlı Çevreyolunun Kırkkepenekli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin S. sevk ve idaresindeki Hundai marka 26 EH 167 plakalı otomobil ile Hacet O. hakimiyetindeki Broadway marka 59 ER 954 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç yol kenarındaki refüje savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve emniyet ile bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede gelen ekipler kaza bölgesinde çalışma başlattı. Araçta sıkışan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtarırken, 112 Acil Servis ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazaya karışan her iki araçtaki toplam 3 yaralı ambulanslarla önce Muratlı Devlet Hastanesi’ne, oradan da Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kazaya karışıp hurdaya dönüşen her iki araç çekici yardımıyla refüjden çekildi.

