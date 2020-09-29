Tarihi Yalı Hamamı çevresi yenileniyor

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde, uzun yıllardır el değmemiş cadde ve sokaklar birer birer yenilenerek güzel bir görünüme kavuşturuluyor.

Süleymanpaşa’nın tarihi değerlerinden biri olan ve uzun süre atıl kaldıktan sonra restorasyona alınan Tarihi Yalı Hamamı’nın çevresindeki Eski İstanbul Caddesi ve Müşfik Kenter Sokak, bozuk ve kullanılamaz durumdaki zemin tamamen kaldırılarak asfaltla kaplanıyor. Yalı Hamamı’nın yanı sıra birçok tarihi binaya ev sahipliği yapan alanda gerçekleştirilen çalışma tamamlandığında tarihi doku daha fazla ön plana çıkacak ve özellikle kış aylarında vatandaşların yaşadığı sıkıntı sona erecek.



“Çalışmalarımız şehrimize yeni bir çehre kazandıracak”

Tarihi Yalı Hamamı çevresinde gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tarihi Yalı Hamamı’nın çevresinde devam eden, Cumhuriyet Meydanı ile Çiftlikönü bağlantılı Eski İstanbul Caddesi ve Müşfik Kenter Sokak’taki yol çalışmalarımız sürüyor. Zemin kaldırma işlemi tamamlandı, sokaklarımızı asfaltla kaplıyoruz. Uzun yıllardır bakım ve onarım yapılmayan yollarımızın tepeden tırnağa değişimi, şehrimize yeni bir çehre kazandıracak” ifadelerine yer verdi.



Çiftlikönü’nde çalışmalar sürüyor

Öte yandan, Çiftlikönü Mahallesi’nde de eş zamanlı olarak yol çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Akşehir, Cengiz ve Filiz Sokak gibi üç önemli bağlantı yolu, gerçekleştirilen çalışmalarla yenileniyor. Başkan Yüksel, bölgede yapılacak çalışmaları Belediye Meclis Üyeleri Muhammet Polat, Muhammet Karaman ve Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın ile birlikte yerinde planlayarak, mahalle sakinleri ile fikir alışverişinde bulundu.

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