Ak Çözüm Merkezi vatandaşın ilgi odağı oldu

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından vatandaşlara daha hızlı ve çözüm odaklı hizmet verebilmek amacıyla 11 Eylül’de hizmete alınan Ak Çözüm Merkezi, kısa sürede vatandaşların yeni hizmet odağı oldu. Her geçen gün Ak Çözüm Merkezi’nden faydalanarak taleplerini ileten vatandaşların sayısı artış gösteriyor.

Vatandaşla belediye arasında gerçek anlamda bir köprü görevi gören Ak Çözüm Merkezi, Süleymanpaşa’da yaşayan herkesin belediyecilik hizmetlerinden daha hızlı yararlanmasını sağlamanın yanı sıra her türlü talep, şikâyet ve öneriyi ilgili birimlere hızla ileterek, en kısa sürede gereğini yapıp geri dönüş gerçekleştiriyor.

Vatandaşı ve vatandaşın taleplerini merkeze alan Gönül Belediyeciliği anlayışının bir sonucu olarak ortaya çıkan Ak Çözüm Merkezi, hizmete girdiği günden bu yana geçen kısa sürede Süleymanpaşalılar tarafından benimsendi. Ak Çözüm Merkezi aynı zamanda vatandaşa verilen hizmetin takibinin yapılmasını da kolaylaştırarak, taleplerin ne kadar sürede yerine getirilerek sonuçla ilgili bilgilendirme yapıldığının tespitini mümkün hale getiriyor. Böylece hizmet kalitesi arttırılıyor.

7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren Ak Çözüm Merkezi, mesai saatleri içinde yüz yüze, mesai saatleri dışındaki tüm saatlerde ise 0 282 259 59 59 numaralı çağrı merkezinden vatandaşların taleplerine çözüm üretiyor.



İstihdam bürosu olarak da hizmet veriyor

Verilen hizmetin hızlanması ve kalitesinin artmasının yanı sıra iş arayan vatandaşların öz geçmişlerinin toplandığı bir istihdam bürosu olarak da hizmet veriyor. Kısa süre içinde ciddi miktarda öz geçmişin toplandığı Ak Çözüm Merkezi, toplanan öz geçmişleri şehrin önde gelen firmaları ile paylaşarak iş arayanlarla işverenler arasında köprü görevi görecek bir yapıyı inşa ediyor.



Tüm tahsilatlar yapılabiliyor

Diğer yandan, belediye ile ilgili tahsilâtlar da Ak Çözüm Merkezi’nde açılan vezne ile yapılmaya başlandı. Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yapılan her türlü tahsilât işleminin Ak Çözüm Merkezi’nde de yapılabilmesi sayesinde vatandaşlar kendilerine en yakın ödeme noktasından faydalanabiliyorlar. Ak Çözüm Merkezi veznesinde Emlâk, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri ile İmar harçları ve para cezaları dâhil olmak üzere tüm ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Ak Çözüm Merkezi’nde ayrıca vatandaşlara aldıkları hizmetle ilgili anket çalışması yapılarak memnuniyet ölçümü de gerçekleştiriliyor. Anket sonuçlarına göre belediye hizmetleri ile ilgili memnuniyet oranında büyük yükseliş gözlemlendi.

