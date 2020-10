Başkan Sarıkurt: Çorlu’yu makamdan değil sokaktan yöneteceğiz

Göreve geldiği ilk günden bu yana Çorlu’yu makamdan değil sokaktan yöneteceğinin altını çizen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bu kapsamda apartman ve site yöneticileri ile bir araya geldi. Başkan Sarıkurt toplantıda Çorlu’nun geleceğine yönelik planlamalarını aktarırken, yöneticilerle de görüş alışverişinde bulundu.

Pandemi öncesinde “Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor” adlı mahalle buluşmalarının yanı sıra çeşitli ziyaretler ve toplantılarla da halkla iç içe olan Başkan Ahmet Sarıkurt, son olarak Esentepe Mahallesi’nde apartman ve site yöneticileriyle buluştu.



"Ziyaret ve toplantılarda ihtiyaçları belirliyoruz"

Toplantıda konuşan Başkan Sarıkurt, muhtarlar, vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelerek şehrin nabzını tutmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, ziyaretlerde esnaf ve vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ve böylece yapılacak çalışmalar için planlamalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye çalışanları ile mahalleleri ziyaret eden Başkan Sarıkurt, kent yaşamında önemli yeri olan apartman ve site yöneticilerini önemsediğinin altını çizerek, hep birlikte Çorlu’yu daha çağdaş ve güzel bir kent haline getireceklerini söyledi.



"Zorlukları birlikte ürettiğimiz çözümlerle aşacağız"

Başkan Sarıkurt apartman ve site yöneticileri ile bir araya geldiği toplantıda, "Kent yaşamında şüphesiz idarecilerin yanı sıra siz değerli apartman ve site yöneticileri de önemli bir yere sahip. Çorlu’yu makamdan değil de sokaktan yönetmek isteyen bir belediye başkanı olarak sizleri önemsiyorum. Toplu yaşamın getirdiği sorunlarla ilk önce karşılaşan ve bunlara çözümler üreten sizlersiniz. Çorlu’da yaşayan 271 bini aşkın vatandaşımızın yaklaşık yüzde 90’ı apartman ve sitelerde yaşıyor. Bu kadar nüfusun yaşadığı apartman ve site yöneticileri olarak sizlerin omuzlarında büyük bir yük mevcut. Birlikte yaşamanın zorluklarını da yine hep birlikte üreteceğimiz çözümlerle aşacağız. Dolaşacağımız çok sayıda sokak, sohbet edip birer çayını içeceğimiz esnaflarımız, sorunları ve çözümleri birlikte üreteceğimiz çok vatandaşımız var. Her vatandaşımızın çağrısına cevap verebilmek için bu noktada devreye mahalle muhtarlarımızın yanı sıra siz değerli apartman ve site yöneticileri giriyor. Yaşadığınız alanlarda vatandaşlarımızın taleplerini ve önerilerini bizlerle paylaştığınız hemen her konuda vatandaşımızın taleplerinin karşılık bulması için çalışıyoruz. Esentepe ve diğer mahallelerimizde özellikle sitelerde yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini Çorlu Belediyesi olarak çözüme kavuşturabilmek için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Sunum gerçekleştirildi

Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından toplantıya katılan apartman ve site yöneticilerine yönelik sunum gerçekleştirilirken, Başkan Sarıkurt, toplantı sonunda yöneticilerin talep ve önerilerini tek tek not etti. Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Kum ve Güner Çetin’in de katılım gösterdiği toplantıların devam edeceği belirtildi.

