Ergene Velimeşespor ilk galibiyetini almak istiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, ligin üçüncü haftasında Zonguldak Kömürspor’u konuk edecek.

TFF 2. Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamayan Ergene Velimeşespor ligin ilk iki haftasını puansız kapadı. Ligin ilk maçını sahasında Uşakspor ile oynayan mavibeyazlılar müsabakadan 31 mağlup ayrıldı. İlk karşılaşmasında puanla tanışamayan Ergene Velimeşespor, ligin ikinci maçını Ankara deplasmanında Hacettepespor ile oynadı. Bu müsabakadan da 21 mağlup ayrılan mavibeyazlıların ligde henüz puanı bulunmuyor.

Ligin üçüncü haftasında Zonguldak Kömürspor ile karşı karşıya gelecek olan Ergene Velimeşespor, müsabakadan mutlak galibiyet ile ayrılmak istiyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilk yarı boyunca maçların seyircisiz oynanacağını açıklaması nedeniyle Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda 4 Ekim Pazar günü saat 15.30’da oynanacak mücadele seyircisiz oynanacak.

Karşılaşmada Gaziantep bölgesi hakemi Abdullah Volkan Aydın düdük çalacak. 1. Yardımcı hakem yine Gaziantep bölgesinden Yusuf Şimşek olurken, 2. Yardımcı hakem ise Hatay bölgesinden Ömer Yüzer yapacak. Müsabakada dördüncü hakem de Hatay bölgesinden Erhan Kaya görev olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.