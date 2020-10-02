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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırsal mahallelere hizmet kervanı

İHA

Kırsal mahallelere hizmet kervanı

Süleymanpaşa Belediyesi, kırsal mahallelerdeki yol çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, köylerdeki kamu binaları ile ilgili de ihtiyaç halinde her türlü yenileme ve iyileştirme faaliyetlerini yerine getiriyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yağcı Mahallesi’nde gerçekleştirilen yol çalışmaları kapsamında bin 50 metrekare sathi kaplama yapıldı. Yol çalışmalarının yanı sıra Yağcı Mahallesi muhtarlık binası ile düğün salonunda iç ve dış yüzeylerde sıva ve boyabadana ile tadilat çalışmaları yerine getirildi. Ayrıca imam lojmanı tadilatı ile boyabadana işleri de yine Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.
Gençlerin sporla ilgilenmeleri için her türlü imkanı seferber eden Süleymanpaşa Belediyesi, Yağcı Mahallesi’nde de futbol sahası temizliği, aydınlatma ve zemin düzenleme çalışmaları tamamlanarak gençlerin hizmetine sunuldu.
Diğer yandan, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Birimi ekipleri de şehrin her noktasında ot biçme, ağaç budama ve peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa merkez mahalleleri ile Barbaros Mahallesi’nde ot biçme ve budama çalışmaları gerçekleştirildi. Şehitlikler çevresinde de çiçek ekimi ve peyzaj çalışmaları yerine getirilerek mukaddes alanlar estetik bir görünüme kavuşturuldu.
Kırsal mahallelerde gerçekleştirilen çalışmaların ara verilmeden sürdürüleceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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