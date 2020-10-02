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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde başına su borusu çarpan işçi yaralandı.

Olay, gündüz saatlerinde İbrice Mahallesi kırsalında faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışma esnada esneyen su borusu parçası Y.A. (27) isimli işçinin başına çarptı. Yaralanan işçi Y.A. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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