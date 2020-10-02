Ayçiçek hırsızlığı olayında 3. şüpheli adliyede

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde römorktaki 6 ton ayçiçeğinin çalınması olayına karışan 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 hafta önce Akgün Sabancı'ya ait traktör, düz kontak yapılarak römorkuyla birlikte Göztepe Mezarlığı civarına kaçırılmıştı. Hırsızlar, römorkta yüklü yaklaşık 6 ton ayçiçeği ile traktörün aküsünü çalarak kayıplara karışmıştı. Geçtiğimiz hafta adliyeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Ayçiçeğinin çalınmasında kamyonetin şoförlüğünü yaptığı belirlenen M.E. (24) polis tarafından yeniden gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarılan M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.