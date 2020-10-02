Bakan Yardımcısı Demircan, Tekirdağ'da incelemelerde bulundu



Ruhan YALÇINŞafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Tekirdağ'da bir dizi ziyaret ve tarihi alanlarda incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Tekirdağ ziyaretine Marmara Ereğlisi ilçesindeki tarihi ve turistik yerlerde incelemelerde bulunarak başladı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'nun karşıladığı Demircan, tarihi yerlerin son durumu hakkında bilgi aldı. İl merkezine geçen Demircan, valilik, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan'ı ziyaretinden sonra Rüstempaşa Camii'nde cuma namazı kıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Demircan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'ndan kütüphane hakkında bilgi alıp, kitap okuyan çocuklarla sohbet etti.DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN-Şafak TAŞOYAR

2020-10-02 16:50:10



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