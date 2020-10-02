AK Parti'li Dağ: Doğu Akdeniz politikamıza yüzde 75 destek var



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasına her partiden destek verildiğini belirterek, "Tavan olarak eleştiriler ortaya koysalar da ben araştırmalar yapan birimin başında birisi olarak, şunu çok net bir şekilde ifade edebilirim ki, bugün Doğu Akdeniz çalışmamıza, Doğu Akdeniz mücadelemize, Doğu Akdeniz politikamıza Türkiye'den yüzde 75, Libya politikamıza yüzde 80 en son yaptığımız araştırmada destek var" dedi.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nın düzenlediği Siyaset Akademisi sertifika töreni, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE Birim Başkanı Hamza Dağ, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Siyaset Akademisi kursiyerlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende kursiyerlere seslenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu. Dağ, "Bu Cumhuriyet Halk Partisi yaşanan süreçleri özdeşleştirme durumu söz konusu olabilir. Aslında bir nevi kendi içlerinde akademik bir tartışma yaşıyorlar. Kendi içlerinde bölünmüş, bir tarafta, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye sloganlar atıp o şekilde kendisini ifade etmeye çalışanlar, diğer tarafta da, 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoldaşlarıyız' diyenler var. Ve bu tartışmayı yaşıyorlar, akademik tartışmayı yaşarken kendi pratiklerine de yansıyan bir takım sıkıntılar var. Gelip gördüğümüzde ve şu anki tablolarını gördüğümüzde akademik olarak şunu çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu yoldaşları, Mustafa Kemal'in askerlerini sindirmiş vaziyette Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani bunu görüp herhalde buna göre, bundan sonra bu bölgelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimizin kendi partilerinin nasıl bir yola doğru gittiklerini görmelerinde fayda var" diye konuştu.

'DOĞU AKDENİZ POLİTİKAMIZA YÜZDE 75 DESTEK VAR'

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya politikalarına her partiden destek olduğunu belirten Dağ, "Tavan olarak eleştiriler ortaya koysalar da ben araştırmalar yapan birimin başında birisi olarak, şunu çok net bir şekilde ifade edebilirim ki, bugün Doğu Akdeniz çalışmamıza, Doğu Akdeniz mücadelemize, Doğu Akdeniz politikamıza Türkiye'den yüzde 75, Libya politikamıza yüzde 80 en son yaptığımız araştırmada destek var. Ve bu sadece AK Parti'liler de değil, Allah'a hamdolsun bugün İYİ Partililerin yüzde 70'i, HDP'lilerin yüzde 45'i, CHP'lilerin yüzde 60'ı bu mücadeleye destek veriyor. Çünkü taban işin farkında, taban olayın farkında beyni satılık değil çoğunun. Ama tavan başka yere bakıyor. Bu millete baksa, bu ülkenin değerlerine baksa, bu ülkenin gerekliliklerine baksa orada nasıl bir mücadele verdiğimizi görür. Ama ne yazık ki buraya, Türkiye'ye oryantalist bir bakış açısıyla Londra'dan bakıyorsan, Paris'ten bakıyorsan, Washington'dan bakıyorsan, Pensilvanya'dan bakıyorsan o zaman bu işlerde çok daha farklı bir bakış açın olur" dedi.

Programda, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın selamlama konuşmasının ardından sertifika törenine geçildi. DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-10-02 20:35:25



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