Kahvehaneyi su bastı, müşteriler kovalarla suyu tahliye etti

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde su patlağı nedeniyle kahvehaneyi su bastı. Suyun tahliye edilmesi için kahvehanedeki masaların bir bölümü kaldırıldı.

Camiatik Mahallesi Muhtar Kadir Karaağaçlı Sokak üzerinde su patlağı nedeniyle Ahmet Yavuz’un işlettiği kahvehaneyi su bastı. İşyerine sızan su, müşterilerin yardımıyla kovalarla tahliye edilmeye çalışıldı.

Su patlağı nedeniyle bazı masaları kaldırdıklarını ifade eden Yavuz, su kaçağının bir an önce giderilmesini istedi.

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