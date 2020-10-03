Kediyle köpeğin gülümseten dostluğu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, kedi ile köpeğin dostça yakınlaşması vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Sağlamtaş Mahallesi’nde bir evin bahçesinde kedi ile köpeğin çekilen görüntüsü hem şaşırttı hem de gülümsetti. Bir vatandaşın saniye saniye telefon kamerasıyla görüntülediği kediyle köpeğin dostça oyun yapması o anları izleyen vatandaşları da güldürdü.

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