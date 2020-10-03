Yüzlerce kamyon lastiği ateşe verildi, gökyüzünü kaplayan duman korkuttu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-TEKİRDAĞ´da boş arazide toplanan yüzlerce eski kamyon lastiği, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilip, yakıldı. Gökyüzünü kaplayan siyah duman görenleri korkuturken, yangın itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürüldü.
Süleymanpaşa ilçesi çevre yolu üzerindeki TIR garajının yakınında bulunan boş arazide toplanan eski kamyon lastikleri, bu sabah kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Yanmaya başlayan yüzlerce lastikten yükselen siyah duman, kısa sürede gökyüzünü kapladı.
Kilometrelerce uzaktan dumanları görenler korku yaşarken, ihbar üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına alıp, söndürdü.
Söndürme çalışmaları sırasında bazı itfaiye ekipleri dumandan etkilendi. Polis, lastikleri ateşe veen şüphelileri belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2020-10-03 13:39:23
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