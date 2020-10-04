TFF 2. Lig: Ergene Velimeşespor: 1 - Zonguldak Kömürspor: 1

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SMA hastaları ve hasta yakınları ile görüştü:

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Misli.com TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynana 3. hafta maçında Ergene Velimeşespor ile Zonguldak Kömürspor 11 berabere kalarak puanları paylaştı.

Ergene’nin Velimeşe Mahallesi’nde yer alan Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Abdullah Volkan Aydın, Ömer Yüzer ve Yusuf Şimşek hakem üçlüsü görev aldı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın 53. dakikasında Batuhan’ın ayağından bulduğu golle öne geçen konuk ekip ev sahibi takımın 68. dakikada Embiya ile bulduğu gole engel olamayınca skora denge geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım sahadan puanları paylaşarak ayrıldı.

Zonguldak Kömürspor gelecek hafta Ankara Demirspor takımını sahasında konuk edecek, Ergene Velimeşespor ise Gümüşhane deplasmanında puan arayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.