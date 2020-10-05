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Motosikleti çalması 6 saniye sürdü 'Pes' dedirten hırsızlık güvenlik kameralarına yakalandı

İHA

Motosikleti çalması 6 saniye sürdü 'Pes' dedirten hırsızlık güvenlik kameralarına yakalandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde gece vakti bir motosikleti gözüne kestiren hırsız, hiçbir alet kullanmadan motosikleti çalıp saniyeler içinde kayıplara karıştı. Hırsızlık anı bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Cambazlar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Bolkan’a ait 59 JC 774 plakalı siyah motosikleti gözüne kestiren kimliği belirsiz hırsız bir süre caddede keşif yaptı. Ardından gidon kilidini ayağıyla yaptığı tek hamlede kırmayı başaran hırsız, saniyeler içinde motosikleti alıp kayıplara karıştı.
Hırsızlık anları bölgedeki birçok iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, emniyet ekipleri hırsızın bulunması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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