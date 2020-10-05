Hareket eden aracın önüne geçip duvara çarpmasını önledi



Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sürücüsünün el freninin çekmediği iddia edilen park halindeki hafif ticari araç, hareket etti. Trafikte ilerlerken durumu fark eden kamyonet sürücüsü, çevredeki yardımıyla aracın önüne geçip duvara çarpmasını önledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Marmara Ereğlisi ilçesi Eniz Sülün Caddesi'nde meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Şubesi'ne gelen 2 kişi, aracı park edip, fatura ödemek için içeriye girdi. Sürücüsünün el frenini çekmediği öne sürülen araç, bir süre sonra hareket edip, yolun karşısındaki duvara doğru gitmeye başladı. Bu sırada yoldan geçen bir kamyonet sürücüsü hareket eden araçta şoför bulunmadığın görünce aracından indi. Sürücü, aracın duvara çarpmasını engellemek için önüne geçerek durdurmaya çalıştı, çevreden gelenler de kendisine yardım etti. Araç, duvara çarpmaktan son anda durduruldu. O anlar, cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı öğrenen araç sahibi ve yanındaki kişi koşarak, araçlarının yanına geldi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Şafak TAŞOYAR

2020-10-05 15:15:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.