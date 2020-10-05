Tekirdağ'da gümrük kaçağı ürünler ele geçti: 2 gözaltı

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'da polisin bir araçta yaptığı aramada, yurda kaçak yollarla sokulan cinsel içerikli haplar ile tütün mamülleri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada, kaçak malzemeler taşıdığını belirlediği bir aracı takibe alıp, Malkara ilçesi uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen, 324 bandrolsüz puro, 886 cinsel içerikli hap, 4 cinsel içerikli sıvı, 1049 cinsel içerikli jel, belgesiz şekilde dağıtım ve satış yaptığı tespit edilen, 7 bin 431 adet bandrollü puro, 1450 gram bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-10-05 18:33:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.