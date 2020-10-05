Tekirdağ'da gümrük kaçağı ürünler ele geçti: 2 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'da polisin bir araçta yaptığı aramada, yurda kaçak yollarla sokulan cinsel içerikli haplar ile tütün mamülleri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada, kaçak malzemeler taşıdığını belirlediği bir aracı takibe alıp, Malkara ilçesi uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen, 324 bandrolsüz puro, 886 cinsel içerikli hap, 4 cinsel içerikli sıvı, 1049 cinsel içerikli jel, belgesiz şekilde dağıtım ve satış yaptığı tespit edilen, 7 bin 431 adet bandrollü puro, 1450 gram bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2020-10-05 18:33:01
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