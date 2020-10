Trap Türkiye Şampiyonu Süleymanpaşa’dan

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, mücadele ettiği her branşta başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Kulübün Trap (Atıcılık) sporcusu Zafer Akgün, 2020 Türkiye Şampiyonası’nda 150’den fazla sporcu arasından şampiyonluğa uzanmayı başardı.

Süleymanpaşa’da gençlerin ve spora gönül vermiş her yaştan sporcunun önünü açarak destekleyen Süleymanpaşa Belediyesi, spora yaptığı yatırımı başarılı sonuçlara dönüştürmeye devam ediyor. Birçok branşta tam 828 lisanslı sporcuya sahip olan Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, mücadele ettiği hemen her branşta ülke ve bölge çapında katıldığı turnuvaların en iddialı kulüpleri arasındaki yerini koruyor.



Tekirdağ’ı başarıyla temsil etti

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından, 24 Ekim tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilen Türkiye Trap (Atıcılık) Şampiyonası’nda, tüm rakiplerini geride bırakan Zafer Akgün, başarılı performansı ile şampiyonluğa ulaşarak Tekirdağ’ı başarıyla temsil etti.



150 sporcuyu geride bıraktı

Türkiye’nin her yerinden gelen 150’den fazla sporcunun mücadele ettiği Büyük Erkekler kategorisinde, 125 atışın 111’inde isabet sağlayarak 6 finalist arasına adını yazdıran Zafer Akgün, final müsabakalarında da 25 atışlık seride 23 isabet kaydederek altın madalyaya hak kazandı.



Türkiye rekortmeni

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden ve Tekirdağ’ın gururu olan Akgün, aynı zamanda kendi branşında 125’te 125’lik performansla Türkiye rekorunu da elinde bulunduruyor.

