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Cami bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü

DHA

Cami bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü


Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Burak Işık (31), cami bahçesinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Polis, sapladığı bıçağı Işık´ın sırtında bırakan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Fatih Mahallesi´ndeki Fatih Cami´nin bahçesinde kanlar içinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Burak Işık olduğu belirlenen kişinin, öldüğü saptandı. Katil zanlısının Işık'ın sırtına sapladığı bıçağı da bıraktığı belirlendi. 
Cumhuriyet savcısı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Burak Işık'ın cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2020-10-06 11:25:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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