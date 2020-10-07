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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da 330 rehber öğretmen TBM Programı tanıtıldı

İHA

Tekirdağ’da 330 rehber öğretmen TBM Programı tanıtıldı

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı 20202021 Eğitim Öğretim dönemi Tanıtım Toplantısı, korona virüs yayılım önlemleri kapsamında bu yıl online olarak gerçekleştirildi.
Her yıl düzenli olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa ve yüz yüze gerçekleştirilen toplantı, bu yıl 3 ayrı oturumda 330 rehber öğretmen ve formatörün katılımıyla video konferans üzerinden yapıldı. Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Yeşilay Genel Merkez Eğitim Müdürlüğü biriminden Hakan Çetin, Fatih Yardım ve Büşranur Ekinci, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Dinçer Dönmez, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Sorumlusu Serkan Gürsel, TBM İl Koordinatörü Bingül Uzel, TBM İl Formatörleri Burak Yıldırım ve Eda Zenginal ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Klinik Psikologları ve Sosyal Hizmet Uzmanından oluşan ekibin toplam 330 rehber öğretmene sunum yaptığı toplantıda, il genelinde yapılacak hizmetlerin yanı sıra YEDAM faaliyetleri hakkında da bilgi verildi. Toplantı hakkında basın bildirisi veren Zafer Soykırlı şunları kaydetti:
“Türkiye Bağımlılıkla Mücadele programımız, Yeşilay Cemiyetimizin bağımlılık önleyici bilgilendirme faaliyetleri arasında büyük bir önem taşımaktadır. Milli Eğitim Bakanlığımız ile gerçekleştirilen protokol doğrultusunda rehber öğretmenlerimiz ile ortak yürütülen TBM programı teknoloji, tütün, alkol ve madde bağımlılıkları ile sağlıklı yaşam modüllerinden oluşan; başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tamamında farkındalık arttırmayı amaçlayan bir birincil önleme programıdır. Sayıları her geçen gün artmakta olan uygulayıcı eğitmen rehber öğretmenlerimizin desteğiyle, Tekirdağ İlimiz genelinde yürütülen çalışmalar neticesinde 2019 yılında toplam 100 bin 614 veli, öğretmen ve öğrencimize TBM eğitimleri verildiğini hatırlatmakta fayda görüyorum. Ülke genelinde 10 milyon öğrencigenç ve 2 milyon veliyetişkin hedefine sahip olan TBM programı kapsamında, ilimiz genelinde bu kadar ciddi rakamlara ulaşmamızı sağlayan başta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, TBM İl Koordinatörümüze, ilçelerimizdeki birbirinden kıymetli TBM Formatörlerimize ve Uygulayı Rehber öğretmenlerimize canı gönülden teşekkür eder, minnet ve şükranlarımı sunarım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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