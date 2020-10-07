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Malkara’da çıkan anız yangını ağaçlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın, Malkara ilçesinin Danişment Mahallesi kırsalının Yaylagöne Barajı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinçsizce yakılan anız ateşi, rüzgarla büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen orman itfaiyesi yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında yaklaşık 10 ağacın zarar gördüğü belirtildi.

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