Meteoroloji dolu uyarısı yaptı, Tekirdağlı seracılar önlem aldı



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)METEOROLOJI Genel Müdürlüğü'nün yarın sağanak ve dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladığı Tekirdağ'da seracılar, tedirgin bir bekleyişe başladı. 15 yıldır seracılık yapan Zülfikar Özer, "Seralarımız ile çatılarında kendimizce önlemler aldık ancak fazla yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya ve Marmara Bölgeleri'nde yarın sağanak ve dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurarak, gerekli önlemler alınmasını istedi.

Tekirdağ'daki seracılar da dolu yağışının ürünlerine zarar verebileceği endişesiyle beklemeye başladı. Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Naip Mahallesi'ndeki üreticiler, gün boyu demirler ile tenteleri kontrol ederek, seralarını sağlamlaştırmaya çalıştı.

15 yıldır seracılık yapan Zülfikar Özer, hava tahminlerini titiz bir şekilde takip ettiklerini belirterek, "Meteorolojiden dolu yağışı uyarısı gelince, seralarımızda ve çatılarında kendimizce önlemler aldık. Ancak daha fazla yapacak bir şeyimiz yok. Allah doğal afetlerden bizi ve ülkemizi korusun" dedi.

2015 yılında seralarını vuran dolu nedeniyle büyük zarara uğradıklarını anlatan Özer, "Biz çok zarar görmüştük, bugün yine bir afet bekleniyor. Dolu yağacağını söylüyorlar. Biz bazı önlemler aldık. Güçlendirme çalışmaları yaptık seralarımızda ama yine de 2015 yılındaki gibi bir afet olursa yapabileceğimiz bir şey yok. O yıllarda yaşadığımız afet sonrası devletimiz bize çok yardımcı olmuştu. Biz bu yardımlarla, seralarımızı toparlamış ve tamir etmiştik. İnşallah öyle bir olumsuzluk yaşamayız, Allah korusun" diye konuştu.

Seracılık yapan Naip Mahallesi Muhtarı Ferhat Ataç da "Doğal afetlere karşı bizlerin yapabileceği çok bir şey yok. Kendimizce bazı önlemler alıyoruz, gerisi Allah'a kalmış. Ancak bu konuda bir sıkıntımız var. Örneğin, hemen Tarım Sigortası (TARSİM) yaptırmak istiyoruz ancak sisteme girmek oldukça güç. Ayrıca bugün sigorta yaptırsanız bile sigortanız yaklaşık 10 sonra aktif oluyor. Yani bir araç sigortası gibi sisteme girildiğinde hemen işleme girmiyor. Bu konuda yetkililerden yardım ve çözüm bekliyoruz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2020-10-07 16:46:48



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