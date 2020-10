Kış Okulları ve Mesleki Kişisel Gelişim Kursları için kayıtlar başladı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen, 20202021 eğitimöğretim dönemi Mesleki ve Kişisel Gelişim Kursları ile Kış Okulları için başvurular başladı. Altı sanat, on spor ve on üç mesleki ve kişisel gelişim kursu için kayıt yaptırılabilecek.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan kurslarda 712 yaş ve yetişkinler olmak üzere iki farklı düzey bulunuyor. Kış Okulları adı altında 712 yaş arası çocuklar için sanat dalında Piyano, Keman, Gitar, Salon Dansları, Uygulamalı Tiyatro ve Halk Oyunları olmak üzere altı branşta eğitim verilecek. Spor dalında ise Futbol, Basketbol, Voleybol, Okçuluk, Karate, Boks, Tekvando, Güreş, Tenis ve Serbest Dalış olmak üzere on farklı kategori bulunuyor.

Mesleki ve Kişisel Gelişim Kursları adı altında ise yetişkinlere yönelik yabancı dil, hobi ve enstrüman gibi seçenekler yer alıyor. Bu kapsamda, Diksiyon Fotoğrafçılık, İşaret Dili, Klarnet, Piyano, Gitar, Keman, Çinicilik, Pilates, Tezhip, İngilizce, Yunanca ve Rusça olmak üzere on üç farklı branşta kurs açılacak. Böylece çocuklar ve kendini geliştirmek isteyen vatandaşlar için toplamda 29 farklı branşta eğitim imkânı sunulmuş olacak.

Salgın tedbirleri uygulanacak

Kurslar için salgın tedbirlerinin harfiyen uygulanacağı, öğrenci ve eğitmenlerin maskesiz olarak sınıflara alınmayacağı, sınıf girişlerinde ateş ölçümü yapılacağı, her sınıfta dezenfektan bulunacağı ve öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirileceği ifade edildi. Başvuru sayıları ve her kursun kendi işleyişi dikkate alınarak sınıfların oluşturulacağı ve kontenjanların azami 12 kişi ile sınırlı tutularak hastalık bulaşma riskinin ortadan kaldırılacağı belirtildi.

Başvurular 16 Ekim’e kadar sürecek

Tamamen ücretsiz olan kurslara, 16 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar kayıt yaptırılabilecek. Kayıt başvuruları, Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesi olan www.suleymanpasa.bel.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilebiliyor. Kurslar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların, 0282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayabilecekleri ifade edildi.

