Trakya için turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Trakya Bölgesi için sarı ve turuncu kodlu uyarılar peş peşe geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.10.2020 (Perşembe) günü sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (2150 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (4075 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinde Trakya kesimi için önce sarı sonrasında ise turuncu kodlu uyarı geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.